TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te Gazze kardeş şehir protokolü töreninde konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze bu kanlı senaryonun son perdesidir. Burada insanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü en büyük katliama, en büyük soykırıma hep beraber şahitlik ettik. Bu perdeden sonra da inşallah Gazze'nin özgürleşmesi başta olmak üzere Filistin'in özgürleşeceği yeni bir döneme hep beraber gireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Salona gelişinde Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Kurtulmuş'a Filistin kefiyesi takdim edildi.

Program, Şef Fırat Altun yönetimindeki Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu'nun dinletisiyle başladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı imza töreninde Gazianteplilerle buluşmaktan ve dayanışma ile kardeşlik ortamında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazze meselesinin kısa bir süre içerisinde herkesin gözünün önünde gerçekleşen bir soykırımdan ibaret olmadığını, meselenin geçmişinin de bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Gazze bu kanlı senaryonun son perdesidir. Burada insanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü en büyük katliama, en büyük soykırıma hep beraber şahitlik ettik. Bu perdeden sonra da inşallah Gazze'nin özgürleşmesi başta olmak üzere Filistin'in özgürleşeceği yeni bir döneme hep beraber gireceğiz." diye konuştu.

Salonda bulunanların "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atması üzerine Kurtulmuş, "İnşallah bu gerçekleşecek. Başkenti Kudüs olan, tam manasıyla bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'ni görmek de en kısa süre içerisinde nasip olacak." ifadesini kullandı.

" Gazze'deki bu kutlu direniş, insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisi olacaktır." diyen Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'deki soykırımın faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasının protesto edilmesini hatırlattı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aslında ne kadar baskın olurlarsa olsunlar, medyaya ne kadar hakim olurlarsa olsunlar, arkalarında hangi devlet olursa olsun, hangi askeri güce ve hangi silaha sahip olurlarsa olsunlar, dünyanın hangi finansal çevreleri kendi kontrollerinde olursa olsun, insanlığın vicdanını satın alamayacaklarını, orayı esir edemeyeceklerini siyonist rejime en iyi şekilde gösteren yer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve orada neredeyse herkes salonu terk ederek, mermerlerle siyonistleri baş başa bıraktı. Bu insanlığın zaferidir. İnsanlığın vicdanının kazandığını göstermektedir."

Kurtulmuş, en kısa süre içerisinde siyonist rejimin işlediği bütün bu suçların uluslararası alanda hesabının sorulacağını, rejimin uluslararası mahkemelerde yargılanacağını ve yaptıklarının bedelinin ödetileceğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Zalimler her zaman yenilmeye, zalimler her zaman hesap vermeye ve zalimler her zaman yok olmaya mahkumdur; ta ki gereği yapılsın, ta ki icabı yerine getirilsin ve bu zalimlerden hesap sormak uluslararası platformlarda nasip olsun." ifadesini kullandı.

Filistinlileri saygı ve sevgiyle selamlayan Kurtulmuş, "Filistin davasını bırakmayan, halkını bırakmayan, şehrini terk etmeyen, başta İsmail Haniye ve Yahya Sinvar olmak üzere Filistin davasının bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Filistin Milli Takımı ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçının sonunda yapılan "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" anonsuna da vurgu yapan Kurtulmuş, "Şimdi biz de diyoruz ki: Filistin özgür olana kadar bu mücadele devam edecek ve mutlaka Allah'ın izniyle kazanacağız' Allah bu imza törenini hayırlı, mübarek eylesin. İnşallah Gazze'nin kardeş şehri olan Gaziantep'e de ellerindeki bütün imkanlarla Gazze'ye yardım etmeyi Cenabıallah nasip etsin." dedi.

Diğer konuşmacılar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gazze'nin yanında olduklarını belirtti.

Gaziantep'in birçok kardeş şehri olduğunu ancak Gazze ile kardeşliğin kendilerine çok yakıştığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu imzayla birlikte tarihe bir not düşüyoruz. Bu imzayla birlikte bir şey söylüyoruz: Zalimlerin sonu cehennem olacak. Bunu biz Suriye'de gördük. Suriye'de bugün Esad'ın sonuna bakın. Kendi halkını mülteci etti, şu anda kendisi de mülteci oldu. Zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Rabb'im bize Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızla, kıymetli Başkanımızla birlikte Şam Emevi Camisi'nde nasıl şükür namazı kıldıysak, oranın bağımsızlığını kutladıysak, Mescid-i Aksa'da da şükür namazı kılmayı nasip edecek. Kardeşliğimiz mübarek olsun diyoruz."

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish de Türkiye'nin sunduğu ve sunmaya devam ettiği insani yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Abu Jaish, "Gazze, bundan sonra yeniden ayağa kalkacak umudun şehri olacaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacağımız bu protokol, gelecekte inşa edeceğimiz şehrin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Gaziantep bizim için kardeş bir şehirdir. Türk halkı, Filistin halkının kardeşidir. Gazze direnişine devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, "Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolü"nü imzaladı.

Kurtulmuş, daha sonra Şahin'i makamında ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA