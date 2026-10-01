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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeyi TBMM olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeyi TBMM olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeyi TBMM olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız"

Kaynak: AA
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