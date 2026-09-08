TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Altay'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kurtulmuş'un makamındaki kabulün basına kapalı gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak: AA