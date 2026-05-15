TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bursa'da türbeleri ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile Üftade Mehmed Muhyiddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti, ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte ilk olarak Bursa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası girişinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı. Kurtulmuş, ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe de yer aldı. Kurtulmuş daha sonra Tophane Parkı içerisinde bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua etti. Tarihi türbelerde alp kıyafetli jandarma personelinin nöbet değişimini izleyen TBMM Başkanı, Üftade Mehmed Muhyiddin Hazretleri Türbesi'ni de ziyaret etti. Kurtulmuş'un ziyaretleri, TBMM'nin resmi sanal medya hesabından paylaşıldı. Cuma namazını tarihi Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte kılan Kurtulmuş'a; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDerviş İbrahimoğlu:

alp kiyafetli jandarma gormek isterdim ama haber uzun tutmuslar yine de ulu cami guzelmis fotolarida koydulardi keske

Haber YorumlarıEmre Demirsoy:

bari o ziyaretleri ederken hala millete cumhuriyet fazla geliyor bazilari anlamadi gitti laikligin

Haber YorumlarıSami Kekedeniz:

bunlar hep gosteris millet ac kapi gibi dolasiyo ama namaz kilinca hersey tamam herkes dua ediyor gerisi bos iste kimsenin umrunda degil dunyanin hali

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

