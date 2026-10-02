TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan Meclisi Başkanvekili Sabri ve heyetini kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili Ayten Sabri ile Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyetini kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA