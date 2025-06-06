TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını Çanakkale'de kıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını, Çanakkale'de Şehitler Camii'nde kıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını, Çanakkale'de Şehitler Camii'nde kıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı namazını Çanakkale'de bulunan Şehitler Camii'nde kıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazına Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile birlikte geldi. Bayram namazı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, camiide vatandaşla bayramlaştı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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