TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılını kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Bu kutlu zaferin kahramanları başta Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve Azerbaycan'ın istiklal mücadelesine omuz veren tüm kahramanları minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA