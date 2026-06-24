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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İSİPAB 20. Konferansı için bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede ABD/İsrail-İran savaşı, Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri ve bölgesel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Zagulba Sarayı'ndaki kabulde, İSİPAB konferansı kapsamındaki konular başta olmak üzere, ABD/İsrail- İran savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen barış müzakereleri ile diğer bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kabulde, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
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