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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Birol Akgün'den bilgi aldı ve personele başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Birol Akgün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, Büyükelçilikte görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
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