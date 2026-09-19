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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Atatürk'e Gazi ve Müşir ünvanlarının verilişini kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Atatürk'e 'Gazi' ve 'Müşir' ünvanlarının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya mesajında gazilerin cesareti ve fedakarlığının milletimizin gönlünde daima yaşayacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ve "Müşir" ünvanlarının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Müşir' ünvanlarının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyorum. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır."

Kaynak: AA
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