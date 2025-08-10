Anafartalar Zaferi'nin 110. Yılı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri şükranla andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri şükranla andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin bağımsızlık yolundaki azmini ve iradesini tarihe altın harflerle yazdıran Anafartalar Zaferi'nin 110. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.