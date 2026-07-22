TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti heyetiyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti heyetiyle bir araya geldi.

Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmeye, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, görüşme sonrası bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e sunulacağıyla ilgili sorusuna, "Görüşmeler yapıyoruz, görüşmeler devam ediyor. Üzerinde herkes çalışıyor." ifadeleriyle cevap verdi.