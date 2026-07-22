Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti heyetiyle görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti heyetiyle görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti heyetiyle basına kapalı görüştü. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yasal düzenleme konuşuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti heyetiyle bir araya geldi.

Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmeye, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, görüşme sonrası bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e sunulacağıyla ilgili sorusuna, "Görüşmeler yapıyoruz, görüşmeler devam ediyor. Üzerinde herkes çalışıyor." ifadeleriyle cevap verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında ünlü isimler adliyede: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter...

Ahbap soruşturması: Ünlü isimler ifade vermek için adliyede
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi