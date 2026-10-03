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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nde birlik mesajı verdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında Türk Dünyası'nın her geçen gün güçleneceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle geleceğe birlikte yürüyen Türk Dünyası'nın 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutluyorum. Köklü bağlarımız, ortak değerlerimiz, genç nüfusumuz ve sahip olduğumuz büyük potansiyelle, geleceğimizi birlikte inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam etmekteyiz. İnanıyorum ki Türk Dünyası her geçen gün güçlenecek, adaletin, barışın, insanlığın ve vicdanın sesi olarak, kendisine dünyada daha güçlü bir yer edinecektir. Birliğimiz daim, dayanışmamız güçlü olsun."

Kaynak: AA
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