Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödüllü Navi Pillay'a tebrik mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü alan hukukçu Navi Pillay'ı tebrik etti. Kurtulmuş, Pillay'ın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını ortaya koyduğunu, ödülün Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine güç katmasını temenni ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü alan Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'ı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı bütün dünyanın gözleri önüne seren Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verilmesinin insanlık vicdanının ve adalet arayışının uluslararası alanda güçlü bir karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Navi Pillay'ın bağımsız, şeffaf ve delillere dayalı çalışmalarıyla İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu kaydeden Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in baskılarına, tehditlerine ve yıldırma girişimlerine boyun eğmeyerek hakikatin hiçbir zorbalıkla susturulamayacağını, adaletin hiçbir tehditle engellenemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bu ödül, yalnızca Navi Pillay'ın değil, zulme karşı adaleti, zorbalığa karşı hukuku savunan İnsanlık Cephesi'nin de başarısıdır. Kendisini tebrik ediyor, bu anlamlı ödülün Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine güç katmasını ve özgür Filistin hedefine giden yolda önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyaya yeni düzenleme! 15 yaşından küçük çocuklar giremeyecek

Anne-babalar dikkat! Sosyal medyaya yaş sınırı geldi
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü