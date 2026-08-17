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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gölcük Depremi'nin 27. Yıl Dönümünde Unutmadık, Unutmayacağız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gölcük Depremi'nin 27. Yıl Dönümünde Unutmadık, Unutmayacağız
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 27. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, depremde kaybedilen canları rahmetle andı ve acıların unutulmayacağını belirtti. Kurtulmuş, mesajında ülkenin afetlerden korunması temennisinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 1999 Gölcük Depremi'ne ilişkin "Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 1999'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan depremin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda, "O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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