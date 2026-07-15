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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Millî İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni ziyaret ederek Şeref Holü'nde bomba atılan yere karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş, Şeref Holünde düzenlenen 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi'ni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ve celal Adan ve milletvekilleri milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti.

Şeref Holünde bomba atılan yere karanfil bıraktılar. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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