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Muğla'da oğlunu uyutup ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor

Muğla'da oğlunu uyutup ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor
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Muğla'nın Ula ilçesinde oğlunu uyutup evden ayrılan 33 yaşındaki Ayşe Asma'dan iki gündür haber alınamıyor. Eşi Halil Asma, 'Tek derdim sağ mı?' diyerek yardım çağrısında bulundu.

Muğla'nın Ula ilçesinde oğlunu uyutup kaldığı evden ayrılan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Ayşe Asma'nın eşi Halil Asma, "Tek derdim sağ mı? Eşimin bulunmasını istiyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Arıcılar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Asma yaklaşık 19 gün önce eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden ayrılarak çocukları ile birlikte Kavakçalı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitti. İddiaya göre Ayşe Asma, iki gece önce oğlunu uyuttuktan sonra evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Ekipler tarafından her yerde aranan kayıp kadının eşi Halil Asma büyük endişe yaşadığını belirterek, "Tek derdim sağ mı? Eşimin bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullanarak eşinin bulunması için vatandaşlardan da yardım istedi.

Jandarma ekiplerinin Ayşe Asma'nın bulunmasına yönelik başlattığı arama çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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