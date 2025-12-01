Haberler

TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Çevre Bakanı Murat Kurum'u Ziyaret Etti

Güncelleme:
MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, Adan'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'ı Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

