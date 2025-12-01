TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Çevre Bakanı Murat Kurum'u Ziyaret Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'ı Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.