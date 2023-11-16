TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Vietnam Komünist Partisi heyeti ile görüştü

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Vietnam Komünist Partisi Merkezi Teorik Konseyi heyeti ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve kurumların görev ve yetkileri hakkında bilgi verildi. Vietnam heyeti daha sonra Türkiye-Vietnam Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Yayman ile bir araya geldi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Vietnam Komünist Partisi Merkezi Teorik Konseyi heyeti ile görüştü.

Beyazıt, görüşmede, heyete Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerine ilişkin bilgi verdi.

Heyet, daha sonra Türkiye-Vietnam Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Yayman ile bir araya geldi.

Yayman, heyeti TBMM'de görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Vietnam'ın 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye'ye yaptığı yardımların çok değerli olduğunu ifade eden Yayman, "Vietnam devleti ve halkı gerçekten kara gün dostu olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Vietnam'ın geçmiş dönemde emperyalistlere karşı verdiği mücadeleyi tüm Türk halkının bildiğini, bu mücadelenin dünyaya da örnek olduğunu anlatan Yayman, "Ho Chi Minh'in ülkesini kurtarmak için verdiği mücadele çok değerlidir, önemlidir. Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı mücadele gibi halkının kurtuluşu için önemli bir mücadeleye imza atmıştır. Vietnam halkının barışseverliği, dostluğu, cömertliği tarihteki yerini almıştır. İki kardeş ülke arasındaki ilişkiler inşallah artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Heyet Başkanı Ta Ngoc Tan da ilk defa geldikleri Türkiye'de kendilerine gösterilen hoşgörüden memnun olduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini dile getirdi.