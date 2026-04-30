TBMM Akran Zorbalığının Araştırılması Alt Komisyonu'nun taslak raporu kabul edildi

TBMM Dilekçe Komisyonu İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun hazırladığı taslak rapor, komisyon üyelerince oylanarak kabul edildi.

Dilekçe Komisyonu İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığında toplandı. Süslü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Süslü, "Bu elim hadiseler çocuklarımızın güvenliğini her şartta öncelemenin ve toplum olarak birlik, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle hareket etmenin ne denli hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çocuklarımızın güven içinde eğitim gördüğü bir ortamı tesis etmek hepimizin ortak ve ertelenemez sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Raporla ilgili geri dönüşleri yakından takip edeceklerini kaydeden Süslü, "Bu yüzden bakanlıklardan gelenlerden özellikle şunu istirham ediyorum, 'Bakanlığımız bunu yaptı' demekten öte, öneriler, tavsiyeler kısmında ve bundan sonra sorunların tekrar yaşanmaması için alınacak önlemler ve hayata geçmesi gerekenler konusunda raporumuza destek verirlerse memnun oluruz. Biz bakanlıklarımızı dinledik, bakanlıklarımız bize, 'Biz şunları yapıyoruz' dediler, buraya kadar güzel ama yaptıklarımız bazı şeylerin oluşmasına engel olamıyor. O zaman en azından bu risklerin azaltılmasını, elbette sorunsuz bir dünyayı kimse hayal etmiyor ama çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. O yüzden bu akran zorbalığının akran nezaketine dönebileceği, çocukların arasında iletişimin sağlanabileceği, tüm kurumların birbirleriyle iletişim halinde olduğu ve birbirlerini destekleyip çocuğun güvende, mutlu, başarılı bir alan oluşturabileceği, tüm bakanlıkların, tüm çalışma alanlarının ortak bir iş birliğiyle yol alabileceği bir raporu oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Süslü ayrıca, İstanbul'da pilot uygulamaya başlandığını ve halihazırda 25 okulda akran nezaketi eğitimlerinin başladığını söyledi.

'DİJİTAL DÜNYADAKİ HAREKETLERİNİ TAKİP EDEBİLMELİYİZ'

Ardından söz alan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan, bakanlık için raporun çok kıymetli olduğunu ve raporun büyük sorumluluklar yüklediğini ekledi. İlhan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile ilgili, "Okul içinde yaşanan bir şiddet olayı var; ancak burada konuyu analiz ettiğimizde görüyoruz ki okul dışı risk faktörlerinin ve diğer kamu kurum kuruluşlarının paydaş olacağı konuların ele alınmasının ne kadar önemli olduğunu biz çok yoğun şekilde hissettik. Niyetim, yaptığımız çalışmalardan uzunca bahsetmek değil ama 2025 yılında bir şiddet algısı araştırması yaptık. Çocuklar dijital dünyada yaşadıklarını ve oradaki hareketleri şiddet olarak algılıyorlar. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Artık biz sadece çocukların fiziksel olarak gösterdikleri davranışları değil, dijital dünyadaki hareketlerini takip edebilmeli, görebilmeliyiz. Bu doğrultuda önlemler geliştirebilmeliyiz, mekanizmalar geliştirebilmeliyiz. Bunu tek bir kurumun ana sorumluluğu şeklinde yapmamız da artık mümkün değil, herkesin eşit şekilde görev alarak ilerlemesi ve devam etmesi gerekiyor" dedi.

'EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanı Emre Ertekin ise raporu dikkatle incelediklerini kaydederek, "Çocukların yaşam becerilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik farkındalık eğitim programlarımız ve rehberlerimiz var. Bunlar rapora da yansımıştı. Biz, bunları kullanarak bu rehberler ve bu farklı programı kullanarak eğitimleri yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Burada kullanacağımız yöntem de Çocuk Hakları Daire Başkanlığımızın altında 81 ilde yapılandırılmış olan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri olacak. Bu çocuk komitelerinin şu anda 35 binin üzerinde aktif üyesi var. Biz her ilde bu eğitim programında geliştirdiğimiz eğitim materyallerini kullanarak akrandan akrana eğitim teknikleriyle bunlara kaynak yaratarak çeşitli uluslararası kuruluşlardan elde ettiğimiz kaynaklar, merkezi yönetim bütçesinden bir projeyle talep edeceğimiz bütçeyle bu yıldan itibaren bu alandaki eğitimleri yaygınlaştırmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ertekin ayrıca, raporda tavsiye edilen 'Personel güçlendirilmesine' uyacaklarını ve dijital platformların çocuk profillerinde sunulan içerikleri yapay zeka destekli içerik denetim sistemi ile ilgili ön çalışma yaptıklarını dile getirdi.

RAPOR KABUL EDİLDİ

Ardından Komisyon Başkanı Süslü, taslak raporu oylama sundu. Oylama sonucunda rapor, komisyonda kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı