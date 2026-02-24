TBMM AK Parti Grubu'nda 'Ramazan' süslemesi

TBMM AK Parti Grubu'nun bulunduğu koridor "Ramazan ayı" nedeniyle ay yıldız motifli ışıklarla süslendi.

TBMM AK Parti Grubu, Ramazan ayının gelişi nedeniyle bulunduğu koridoru ay yıldız motifli ışıklarla süsledi. Grubun girişine "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı pano yerleştirildi. AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu koridorun süslenmesine yardım etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı