Haberler

TBMM AK Parti Grubu'nda "Ramazan" süslemesi

TBMM AK Parti Grubu'nda 'Ramazan' süslemesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM AK Parti Grubu, Ramazan ayının gelişini kutlamak için koridorunu ay yıldız motifli ışıklarla süsledi ve 'Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan' yazılı pano astı.

TBMM AK Parti Grubu'nun bulunduğu koridor "Ramazan ayı" nedeniyle ay yıldız motifli ışıklarla süslendi.

TBMM AK Parti Grubu, Ramazan ayının gelişi nedeniyle bulunduğu koridoru ay yıldız motifli ışıklarla süsledi. Grubun girişine "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı pano yerleştirildi. AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu koridorun süslenmesine yardım etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste