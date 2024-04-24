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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile Görüştü

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Ankara'ya gelen Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile bir araya geldi. Yüksel, görüşmede Adalet Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi verdi ve yargı reformu paketlerinin de komisyonun görev alanında olduğunu belirtti. Bakan Tuzson ise iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile bir araya geldi.

Yüksel, Meclis'teki görüşmede, Adalet Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Komisyonun kanun çalışmaları yürüttüğünü aktaran Yüksel, yargılama hukuku, terörizmle mücadele, hakimler ve savcılarla ilgili kanun tekliflerinin komisyonda ele alındığını belirtti.

Başkan Yüksel, yargı reformu paketlerinin de komisyonun görev alanında olduğunu, yargı alanındaki sorunların giderilmesine, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapıldığını dile getirdi.

Bakan Tuzson ise iki ülke arasında iyi ilişkilerin tesis edildiğini belirtti. Türkiye'de sıcak karşılandıklarını ifade eden Tuzson, adalet alanındaki ilişkilerin de geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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