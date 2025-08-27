TBB Başkanı Sağkan'dan Terörle Mücadele ve Af Düzenlemeleri Üzerine Önemli Açıklamalar

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Af niteliği taşıyan düzenlemelerin İnfaz Kanunu'nda değişiklik yapılması yöntemiyle değil, TBMM'de nitelikli çoğunlukla değerlendirilmesi gerekir. Nitelikli çoğunluk şartı böylesi hassas bir konuda toplumsal uzlaşının sağlanmasının da teminatıdır." dedi.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Sağkan, komisyonda yaptığı sunumda, terörün ülke gündeminden çıkarılması ve toplumsal barışı sağlamak için atılacak adımlar kapsamında, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

"TBB olarak milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin ön koşullunun Anayasa'nın içerdiği asgari teminatların sağlanması olduğu düşüncesindeyiz." ifadesini kullanan Sağkan, Anayasa'ya saygı gösterilmesinin önemine işaret etti.

Yıllara yayılmış derin sorunların çözümünün aniden köklü adımların atılmasıyla değil, öncelikle karşılıklı güvenin inşasıyla mümkün olabileceğini belirten Sağkan, "Bu güven inşası anlaşma sağlanamayan konuların sessizce geçiştirilmesindense bunun açıklıkla ortaya konulmasını ve gerekli koşulları varsa bir sonraki adımda çözüm oluşturacağının ilan edilmesiyle mümkün görülmektedir. Bu çerçevede terör örgütünün ve üyelerinin tüm silah ve mühimmatını tamamen teslim edip yeni bir isimle yeniden kurulmayacağını temin etmesi, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne tam riayeti taahhüt etmesi tüm bu sürecin sağlıklı yürümesinin ön koşuludur." diye konuştu.

"Güçlü bir gerekçelendirme yapılması gerekir"

TBB Başkanı Sağkan, terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkartılması amacıyla komisyonun yapacağı çalışmalara ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Geçiş dönemi kanunu kapsamında adı 'af' olmayan ama sonuçları itibarıyla af niteliği taşıyan örtük af biçimlerinin sağlıklı yöntemler olmadığının altını çizmek isteriz. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bu tür tutumlara mesafelidir. Sonucu itibarıyla af niteliği taşıyan düzenlemelerin İnfaz Kanunu'nda değişiklik yapılması yöntemiyle değil, TBMM'de nitelikli çoğunlukla değerlendirilmesi gerekir. Nitelikli çoğunluk şartı böylesi hassas bir konuda toplumsal uzlaşının sağlanmasının da teminatıdır. Eğer bu çoğunluk sağlanamıyorsa bu konuda koşullar henüz olgunlaşmamış demektir. Bu tür düzenlemeler için bunun bir zorunluluk olması ve güçlü bir gerekçelendirme yapılması gerekir."

Sağkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre zorunlu durumlardan birinin toplumsal uzlaşının sağlanması amacı olduğunu ifade ederek, "Bu bakımdan düzenleme keyfi biçimde uygulanmayacak, toplumsal barışa katkı sağlayacak bir nitelik taşımalıdır. Bu yüksek meşru amaç, 'geçiş dönemi adaleti' denen ideal açısından özellikle önem taşımaktadır." diye konuştu.

Bu nedenle yapılacak bir düzenlemenin gerekçesinde ve icabında ilk maddesinde "barış", "geçiş dönemi adaleti" ve "toplumsal uzlaşının sağlanması" amaçlarının net bir şekilde ortaya konulması gerektiğini söyleyen Sağkan, "Sadece geçiş dönemi adaletini sağlamak üzere çıkartılacak bir geçiş dönemi kanunu, komisyonun belirlediği temel hedefe ulaşılmasını sağlayamayacak olup akut sorunlar olarak yönelttiğimiz alanlarda yapılacak düzenlemelerle birlikte toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten adımların atılması ile bu hedefe ulaşılabilir inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda Sağkan'ın ardından bazı baro başkanları söz alıyor.