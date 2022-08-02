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Tayvan, Pelosi ziyaretinden memnun

Tayvan, Pelosi ziyaretinden memnun

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyetin Tayvan'a gelmesinin ardından Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'ın Pelosi'nin ziyaretinden memnun olduğu, ABD ve Tayvan arasındaki ilişkilerin çok daha iyi noktalara geleceğine olan inancın...

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyetin Tayvan'a gelmesinin ardından Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'ın Pelosi'nin ziyaretinden memnun olduğu, ABD ve Tayvan arasındaki ilişkilerin çok daha iyi noktalara geleceğine olan inancın altı çizildi.

ABD-Çin arasındaki tansiyon ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi ile yükselirken, Tayvan Pelosi'nin ziyaretinden memnun olduğunu ifade etti. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pelosi'nin ziyareti ile ABD ve Tayvan arasındaki ilişkilerin çok daha iyi noktalara geleceğine olan inancın altı çizildi.

Pelosi'nin tüm platformlarda sürekli olarak Tayvan'a destek vermesinin önemi vurgulanan açıklamada, Pelosi'ye teşekkür edildi.

ABD ve Tayvan'ın birbirlerine uluslararası ortaklıkta fayda sağlayacak işbirlikleri için çalışmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, 25 yıl önce Tayvan'a ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich'in ardından Nancy Pelosi'nin yaptığı bu ziyaretin iki taraf içinde büyük bir adım olduğu belirtildi.

Pelosi'nin 22 sene önce ABD Temsilciler Meclisinde Sözcüsü olduğu dönemde de Tayvan'a ziyarette bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Pelosi'nin her zaman Tayvan'ı destekleyen açıklamaları sarsılmaz birliktelik olarak nitelendirildi.

Pelosi ve beraberindeki heyet Tayvan'a indikten kısa bir süre sonra konaklayacakları otele geçerken, Pelosi'nin yarın yerel saatle 11.00'de Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile görüşmesi bekleniyor.

ÇİN'DEN TAYVAN ÇEVRESİNDE TATBİKAT KARARI

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan'ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacağını açıkladı. Tatbikatların 7 Ağustos'ta Pekin saati ile 12.00'de sona ereceği ifade edilerek, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılacağı aktarıldı. Güvenlik nedeniyle, tatbikatların yapılacağı bölgelere gemi ve uçakların girmesinin yasaklandığı açıklandı.

(Uğur Rıfat Karlova/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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