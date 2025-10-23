Haberler

Tayland ve Kamboçya Barış Anlaşması İmzalamak Üzere

Tayland ve Kamboçya Barış Anlaşması İmzalamak Üzere
Güncelleme:
Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, Tayland ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 26 Ekim'de barış anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki gerginliklerin son bulması ve karşılıklı güvenin inşası açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, Tayland ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 26 Ekim Pazar günü barış anlaşması imzalayacaklarını duyurdu.

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit, Kamboçya ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Malezya ve ABD temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Sınır Komitesi (GBC) 2. Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Natthaphon, görüşmelerde "anlamlı ilerleme" kaydedildiğini, 4 alanda uzlaşıya varıldığını söyledi. Natthaphon uzlaşıya varılan konuların, sınır bölgelerinden ağır silahların çekilmesine yönelik bir eylem planı, ortak mayın temizleme operasyon prosedürleri, ortak bir görev gücü oluşturulması ve siber dolandırıcılıklarla mücadele için koordineli bir plan oluşturulmasının yer aldığı aktardı. Natthaphon, ayrı bir toplantıda varılan bir diğer anlaşmanın da Tayland'ın Sa Kaeo eyaleti ile Kamboçya'nın Bantheay Meanchey eyaleti arasındaki sınır bölgesinin ortak bir araştırmayla incelenmesini içerdiğini söyledi. Natthaphon, Tayland'ın ayrıca anlaşmazlık konusu olmayan bölgelere sınır çitleri inşa edeceğini de vurgulayarak, "Birbirimize karşı düşmanlıklarımızı sona erdirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Pazar günü Tayland ile barış anlaşması imzalayacağız"

Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha ise yaptığı açıklamada, görüşmelerde kaydedilen ilerlemelerin, iki ülke arasında pazar günü Kuala Lumpur'da bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açacağını söyledi. Tea Seiha, " Kamboçya ve Tayland arasında 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da imzalanması planlanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyorum" dedi. Bakan Tea Seiha anlaşmanın, "karşılıklı güven inşa etme konusunda ortak bir ruhu ve iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme ve normale dönme konusunda güçlü bir kararlılığı" gösterdiğini dile getirdi. Tea Seiha, barış anlaşmasının imzalanmasının aynı zamanda Tayland'ın Temmuz ayındaki çatışmalar sonrasında gözaltına aldığı 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılmasının da önünü açacağını vurguladı.

İki ülke arasında Temmuz'da ateşkes sağlanmıştı

Tayland ile Kamboçya arasında 817 kilometrelik kara sınırının bazı noktalarında yüzyılı aşkın süredir toprak anlaşmazlıkları yaşanıyor. Son olarak Temmuz ayında başlayan gerginlikler, her iki taraftan da toplam 48 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli çatışmalara dönüşmüş ve yüz binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Tarafların 28 Temmuz'da Malezya ve ABD'nin arabuluculuğunda vardığı ateşkesle çatışmalar sona ermiş, ancak tartışmalı sınır bölgeleri ve siber suç meseleleri nedeniyle gerginlik devam etmişti. Pazar günü Kuala Lumpur'da imzalanması planlanan barış anlaşması, kalıcı bir ateşkesi resmileştirmeyi hedefliyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
