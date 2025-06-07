Tayland ve Kamboçya Arasındaki Sınır Gerilimi Tırmanıyor

Tayland Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai, Kamboçya tarafının sınır hattındaki askeri varlığını artırmasının ardından Tayland'ın da tüm sınır kapılarında askeri birliklerini güçlendirme kararı aldığını açıkladı. Bakan Phumtham, "Savaş kaçınılmaz hale gelirse korkmuyoruz" dedi.

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ile Kamboçya arasında 28 Mayıs'ta sınırda çıkan çatışmada bir Kamboçyalı askerin hayatını kaybetmesiyle başlayan gerilim tırmanıyor. Malezya ve Çin'in geçtiğimiz haftadan bu yana iki ülke arasında tansiyonu düşürmeye yönelik girişimleri sonuçsuz kaldı. Tayland Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Phumtham Wechayachai yaptığı açıklamada, Kamboçya tarafının sınır hattındaki askeri varlığını artırmasının ardından Tayland'ın da tüm sınır kapılarında askeri birliklerini güçlendirme kararı aldığını ifade etti. Bakan Phumtham, "Kamboçya tarafının sınır bölgelerinden birliklerini çekmemesi üzerine Tayland hükümeti gelişmeler karşısında ek önlemler alınmasını ve askeri duruşun güçlendirilmesini gerekli görmüştür. Savaş kaçınılmaz hale gelirse korkmuyoruz, ancak çatışmayı kışkırtmaya gerek yok. Savaş hiçbir zaman kimseye fayda sağlamamıştır" ifadelerini kullandı. Phumtham, son olarak Kamboçya tarafına yeni bir çözüm önerisi sunduklarını, ancak cevap alamadıklarını belirtti. Kamboçya'nın sınırda yaşanan anlaşmazlıkları Uluslararası Adalet Divanı'na taşıma kararına değinen Phumtham, Tayland'ın mahkemenin yargı yetkisini tanımadığını belirterek sınırla ilgili tüm sorunların ikili müzakereler yoluyla çözülmesini önerdi.

"Kamboçya provokatif eylemlerde bulunuyor"

Tayland Kraliyet Ordusu tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Kamboçyalı askerlerin ve sivillerin Tayland topraklarına yönelik provokatif eylemlerde bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu tür eylemler, karşı tarafın güç kullanma niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Tayland, sınırdaki tüm kontrol noktalarının güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacaktır" denildi.

"Ordusu saldırganlığa karşı savunmaya hazır"

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise yaptığı açıklamada, "Amacımız çatışma başlatmak değil, ulusal egemenliğimizi korumaktır. Bizim rehber ilkelerimiz, uluslararası yasal çerçevelere saygıdır. Bu sağlam stratejiler, ulusumuzun egemenliğini korumak için anahtardır" ifadelerini kullandı. Hun Manet, ordusunun saldırganlığa karşı savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kamboçya yönetimi, bu hafta sınırın dört bölümüyle ilgili yaşanan anlaşmazlıkları Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacağını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki gerilim

Tayland ile Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırının bazı bölgelerinde uzun süredir egemenlik ihtilafı yaşıyor. 2008 yılında tarihi bir tapınak çevresinde çıkan çatışmalar, iki ülke arasında uzun süreli bir gerilimin başlangıcı olmuş, bu süreçte zaman zaman benzer sınır gerginlikleri yaşanmıştı. - BANGKOK