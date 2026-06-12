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Tayland kralının kızı, 4 yıllık koma sürecinin ardından 47 yaşında hayatını kaybetti

Tayland kralının kızı, 4 yıllık koma sürecinin ardından 47 yaşında hayatını kaybetti
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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, Aralık 2022'den bu yana komadaydı. Çoklu enfeksiyonlar nedeniyle sağlık durumu ağırlaşan prenses, 47 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet cenaze töreni düzenlenecek.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol, yaklaşık 4 yıldır komada süren tedavisinin ardından 47 yaşında hayatını kaybetti.

Tayland Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Aralık 2022'de geçirdiği rahatsızlığın ardından komaya giren Prenses Bajrakitiyabha Mahidol'un sağlık durumunun son haftalarda çoklu enfeksiyonlar nedeniyle ağırlaştığı ve prensesin tüm müdahalelere rağmen perşembe akşamı yaşamını yitirdiği bildirildi. Kral Maha Vajiralongkorn'un kızı Prenses Bajrakitiyabha için en üst düzey kraliyet cenaze töreni düzenlenmesini emrettiği öğrenildi. Prenses için cumartesi günü resmi cenaze töreni düzenleneceği, pazar gününden itibaren ise halkın taziyelerini sunmak üzere Büyük Saray'da kabul edileceği duyuruldu.

Sağlık durumu geçtiğimiz ay kötüleşmişti

Prenses Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de köpekleriyle yapılan bir eğitim faaliyeti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, prensesin kalp rahatsızlığı ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle komada olduğu duyurulmuştu. Son olarak Mayıs ayında yayımlanan sağlık güncellemesinde durumunun kritik seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

Diplomat ve savcı olarak görev yapmış, orduya katılmıştı

Kral Vajiralongkorn'un ilk evliliğinden 7 Aralık 1978'de dünyaya gelen Bajrakitiyabha, hukuk eğitimi almış, diplomat ve savcı olarak görev yapmıştı. Prenses, Tayland'ın Avusturya, Slovenya ve Slovakya Büyükelçisi olarak görev yaparken, kadın mahkumların hakları ve cezaevi reformları konusunda yürüttüğü çalışmalarla da tanınıyordu. Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli görevler de üstlenmişti. Prenses 2021 yılında ise orduya katılmıştı.

Kraliyet ailesinin en etkin üyelerinden biri olarak görülüyordu

Prensesin ölümü, Tayland monarşisinin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme getirdi. Kamuoyunda kraliyet ailesinin en etkin üyelerinden biri olarak görülen Bajrakitiyabha, uzun yıllar boyunca ülkenin gelecekteki yönetiminde önemli rol üstlenebilecek isimler arasında gösteriliyordu. Prenses, Kral Vajiralongkorn'un resmi unvanlara sahip ve anayasaya göre tahta geçme hakkına sahip üç çocuğundan biriydi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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