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Tavşanlı'da Kaymakamlık Toplantısı: Muhtarlar Sorunlarını Dile Getirdi

Tavşanlı'da Kaymakamlık Toplantısı: Muhtarlar Sorunlarını Dile Getirdi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Hayrettin Baskın, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve 2024 yılı gelir-gider tablolarını onayladı. Yangın tehlikesine karşı alınacak önlemler ve içme suyu klorlaması gibi konular gündeme geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kaymakam Hayrettin Baskın'ın başkanlığında köy muhtarlarıyla önemli bir istişare toplantısı düzenlendi.

Tavşanlı Kaymakamlığı toplantı salonundaki toplantıya Tavşanlı Özel İdare Müdürü Ali Ertürk ve ilgili daire amirleri de iştirak etti. İlk olarak gerçekleştirilen Birlik Encümeni seçiminde, İl Genel Meclis üyelerinden Ahmet Yüksel ve Mustafa Altınbay ile muhtarlardan Karcık Köyü Muhtarı Hasan Kartal ve Eğriöz Köyü Muhtarı Harun Demir encümen üyeliğine seçildiler. Seçimin ardından 2024 yılı gelir-gider tabloları okunarak, köy muhtarlarının onayına sunuldu. Kaymakam Hayrettin Baskın, toplantının devamında muhtarların köylerinde karşılaştıkları sorunları ve taleplerini dikkatle dinleyerek, çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını tehlikesine vurgu yapan Kaymakam Baskın, muhtarları bu konuda alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi. Kaymakam Baskın, özellikle köylerdeki su tankerlerinin kontrollerinin yapılması ve yangınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de köylerdeki içme sularının klorlanması oldu. Halk sağlığının korunmasının önceliğini vurgulayan Kaymakam Baskın, muhtarlardan bu konuda azami hassasiyet göstermelerini ve düzenli kontrolleri sağlamalarını istedi.

Toplantıya katılan köy muhtarları, bölgelerindeki sorunları ve ihtiyaçları doğrudan yetkililere aktarma fırsatı buldular. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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