Tavas Belediye Başkanı İnamlık; "Cumhuriyetimizi korumaya, yaşatmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayımlayan Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Cumhuriyetimizi korumaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak, daha fazla üretecek, genç nesillerimize daha güçlü ve güzel yarınlar bırakacağız" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayımladı. Başkan İnamlık mesajında şunları belirtti; "Aziz Milletimizin inanç, cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyor, heyecanını da yüreklerimizde hissediyoruz. 29 Ekim 1923 tarihi, Türk Milleti'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin, millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu bir gündür. Cumhuriyet, Türk Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği eşsiz kahramanlık mücadelesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin en güzel ifadesidir. Milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı, vatan, millet ve istiklal sevgisini milli iradeye dönüştüren onurlu bir mücadelenin sonucudur. Bu onurlu mücadelenin sonucunda kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin yegane görevidir" dedi.

"Saygı, rahmet ve minnetle anıyorum"

Başkan İnamlık, "Bizler, tarihimizden aldığımız ilhamla, ecdadımızdan devraldığımız değerler ve mirasla yarınlarımıza umutla koşacağız. Ay-Yıldızlı Al Bayrağımızın altında bir ve beraber olarak istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacak, daha fazla üretecek, genç nesillerimize daha güçlü ve güzel yarınlar bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - DENİZLİ