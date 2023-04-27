Tatilciler oy vermek için havalimanına koştu İlk 4 saatte 100'e yakın kişi oy kullandı Yurt dışında yaşayan ve tatil için Antalya'ya gelen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için oy vermek için Antalya havalimanına koştu.

Tatilciler oy vermek için havalimanına koştu

İlk 4 saatte 100'e yakın kişi oy kullandı

ANTALYA - Yurt dışında yaşayan ve tatil için Antalya'ya gelen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için oy vermek için Antalya havalimanına koştu. İlk 4 saatte 100'e yakın vatandaş sandık başına giderek oyunu kullandı.

Tüm Türkiye'de hava alanlarında seçimlere 18 gün kala sandıklar kuruldu. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün oy verme işlemi başladı. Bu çerçevede Antalya'ya gelen tatilciler için havalimanı içerisinde yurtdışı gidiş-geliş ve ortak alan bölümünde 3 ayrı noktada oy verme merkezi kuruldu. Oy verme merkezine gelen vatandaşlar görevliler tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı. Vatandaşlar sabah saat 08.00'den akşam saat 17.00'ye kadar oyunu kullanabilecek. Havalimanı içerisinde şuana kadar 100'e yakın kişinin oy kullandığı öğrenildi. İlk oyu kullanan vatandaşların heyecanlı oldukları gözlendi.

"Her şeyin çok iyi olacağı bir seçim ve bir yıl diliyorum"

Almanya'da yaşadığını belirten Taner Tuzun, "Tatile gelmiştim, oyumu kullandım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Oyumu burada kullanmayı tercih ettim, kolay bir oy kullanma işlemi oldu" dedi. Fas'ta yaşadığını belirten Sevim Altın, "Her şeyin çok iyi olacağı bir seçim ve bir yıl diliyorum" sözlerine yer verdi. Hasan Kalkan ise şu sözlere yer verdi: "Kıbrıs'tan tatile gelmiştim. Vatandaş olarak görevimizi yerine getirerek, oyumuzu kullandım. İyi olan kazansın." Hollanda'dan gelen Nuri Kocabaş, "Devletimize hayırlı olsun, ülkemize bir özlem var. Herkes sandık başına giderek oyunu kullansın" dedi.