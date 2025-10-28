Haberler

Tatar: Cumhuriyet Güçlendirildi

Tatar: Cumhuriyet Güçlendirildi
Güncelleme:
AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, cumhuriyetin milletin fedakarlıklarıyla kurulduğunu ve bağımsızlığın teminatı olduğunu vurguladı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, cumhuriyetin milletin fedakarlıklarıyla kurulduğunu ve bağımsızlığın teminatı olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli hamlelerle her alanda Türkiye'nin güçlendiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir ülke olacağız" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anan Tatar, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
