Tatar: Cumhuriyet Güçlendirildi

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, cumhuriyetin milletin fedakarlıklarıyla kurulduğunu ve bağımsızlığın teminatı olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli hamlelerle her alanda Türkiye'nin güçlendiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir ülke olacağız" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anan Tatar, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. - ŞIRNAK