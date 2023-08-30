Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Kıdemli Astsubay Halil İbrahim Yiğit yaptı. Program akabinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında tebriklerin kabulüyle tören sona erdi.

Taşova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen çelenk sunma törenine, ilçeden tayini çıkan Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı. - AMASYA