Tarsus Belediye Başkanı cep telefonu ile çekilen videolara tepki gösterdi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda cep telefonu ile çektiği videolarla Belediye'yi hedef gösteren meclis üyesine tepki gösterdi. Başkan Bozdoğan, "Çöplük çöplük gezip açık arayacaklarına yönetim felsefesi nedir yönetim körlüğü nedir? Biraz okusunlar öğrensinler isterim. Belki bunları öğrendikleri zaman burunlarını çöplükten ayırır, Tarsus Belediyesi'nin güzel işlerini görürler" dedi.

Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ve komisyondan gelen evrakın konuşulduğu toplantıda maddeler oybirliği ve çokluğu ile kabul edildi.

"DEPREM BÖLGESİNİ SOKAK SOKAK ADIMLAYARAK VİDEOLAR ÇEKTİ Mİ?"

Konuşmalarına cep telefonu ile çekilen ve Belediye'yi hedef alan görüntülere değinerek başlayan Tarsus Belediye BaşkanıHaluk Bozdoğan, "Yanlış da olsa yaygın söz doğrudan iyidir gibi gösterilir. Bununla ilgili de çok felsefe, az icraat yönetim notuyla bir video paylaştı arkadaşlar. Bu video bozuk yollardan çimleri uzamış parklardan çöplere kadar, kaldırımların olduğu bir dolu görseli içeriyor. Ülkemizde yaşanan deprem sonrası resmi kayıtlara göre 50 bin, resmi olmayan kayıtlara göre 100 bine yakın insanımız vefat etti. Bu depremlerin temel sorumlusu olarak imar affı uygulaması gösterilirken deprem bölgesini sokak sokak adımlayarak videolar çekti mi gerçekten çok merak ediyorum. Bedeninin yarısı enkaz altında, yarısı çöp kamyonunda taşınan vatandaşın videolarını çekerek Çöpçüler Kralı isimli filmin müziğini çaldı mı gerçekten çok merak ediyorum" dedi.

"MECLİS ÜYELERİ BİR SORUN GÖRÜNCE ARAR, SÖYLER"

Tarsus halkının meclis üyelerini bu kentte belediyeyle birlikte iyi işler yapsın diye seçtiğini söyleyen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"İnsanız, hata yaparız, yanlışımız da olur. Buradaki çoğu meclis üyelerimin yaptığı gibi bir meclis üyesinin yapması gereken şey; telefon açar, şurada şu var der. Hemen müdahale yaparız. Buranın asfaltlanması gerekiyor der. Gider yerini yaparız. Telefon açıp benden ilaçlama yapmamı isteyen var. Onları da anlatıyorum. Bu Tarsus Belediyesi'nin görevi değil. Bu büyükşehrin görevi diye anlatıyorum. Ama bu tip şovmenliğe artık gerek yok. Bunları yaptığınız zaman kimseye de bir karı olmaz. Hani deyim yerindeyse bazen tarihi dizilerden, geçmiş masallardan, geleceği de falcılardan öğrenmeye meraklı insanlar elbette olacaktır. Tarsus halkı meclis üyelerini bu kentte özellikle belediyeyle birlikte iyi işler yapsın diye seçmiş. Ama siyasete girelim diyorsanız evet çok güzel de gireriz. Anlatırız da hikayeler çok."