Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi.
Bakan Yumaklı'yı, Valilik önünde yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçeklerle karşıladı.
Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Kemal Çeber'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Politika