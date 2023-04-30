TARIM ve Orman Bakanı Kirişci: Seçimler varlık ile yokluk mücadelesi

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, 'Bunun bir varlık ile yokluk mücadelesi olduğunu mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bunun yerli ve milli olanlar ile bu millete sırtını dönenlerin mücadelesi olduğunu anlatmamız gerekiyor' dedi.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde salatalık hasadına katıldı. Burada işçiler ile salatalık toplayan Kirişci, ardından çiftçilerin taleplerini dinledi. Kirişci, AK Parti olarak 21 yıldır çiftçiyi desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Kirişci, 2002'de çiftçilere verilen desteğin 1,8 milyar lira olduğunu, şimdilerde bu rakamın 57, 6 milyar liraya çıktığını söyledi. 98 milyon ton olan bitkisel üretimin de rekora kırarak 128,6 milyon tona yükseldiğini kaydeden Kirişci, bu rakamın 5 yıl içinde 132 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kirişci, şöyle devam etti: "Çıkıp utanmadan, sıkılmadan 'Öyle güzel bir çalışma yürüttük ki; Avrupalılar gördüğünde bize aferin diyecekler' diyor. Allah, senin aklını almış. Sana 'Aferin' diyecek veya eleştirecek olan millettir. Sen niye Avrupalılara yönünü dönüyorsun? Avrupalılar, sana dönsün. Böyle aziz bir milletin evladı olarak bu aferini Avrupa'dan mı yoksa sizlerden mi bekleyeceğiz? Allah bunlara akıl fikir versin diyeceğim ama bunları o akla, fikre yakın zamanda kavuşacakları da yok. Çünkü bunlar, Kandil'deki terör örgütü ve diğer elebaşları ile sürekli iş birliği halinde. Birbirlerini övmekle meşguller, birbirlerine akıl vermek ile meşguller. Allah, bunların belasından, musibetinden bu memleketi, bu milleti korusun."