Tanju Özcan ve Muharrem İnce'de Meclis'teki skandal slogana sert tepki

Dem Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında ilginç anlar yaşandı. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için, eşitlik için, demokrasi için, Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit'in "Kürdistan" ifadesinin ardından salonda bulunan partililer hep bir ağızdan "Biji Serok Apo" sloganları attı. O anlar Meclis tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

TEPKİ YAĞIYOR

Meclis'teki skandal slogana ise adeta tepki yağıyor. Çok sayıda siyasetçi yaşananlara tepki gösterirken; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP'li Muharrem İnce'de zehir zemberek açıklamalar geldi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan hainleri, Kandil'de atmaya korktukları sloganları Gazi Meclis'in bünyesinde atar olmuş. Yazıklar olsun bu hainlere bu fırsatı verenlere ve bu tabloya sessiz kalanlara. Kalıbınıza tüküreyim sizin. Anayasal suç işleniyor, neredesiniz Türkiye'nin Cumhuriyet Savcıları" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLİ KINIYORUM"

Muharrem İnce ise yaptığı açıklamada, "Yakalandığında "Devletimin emrindeyim" diyen bir terörist için, bugün devleti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devlete meydan okunarak slogan atılmasını, buna sessiz kalınmasını ve göz yumulmasını şiddetle kınıyorum" diye yazdı.