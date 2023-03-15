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Tanju Özcan, seçim araçlarından reklam vergisi alınacağını duyurdu

Politika Haberleri

Tanju Özcan, seçim araçlarından reklam vergisi alınacağını duyurdu

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim sürecinde belediyenin sınırları içerisinde araç giydiren siyasi partilerden ilan reklam vergisi alacağını açıkladı.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim sürecinde belediyenin sınırları içerisinde araç giydiren siyasi partilerden ilan reklam vergisi alacağını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi sınırlarında araç giydiren siyasi partilerden ilan reklam vergisi alacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Başkan Özcan, seçim kurulunun izin verdiği yerler haricinde bayrak ve pankart asanlara, müzik yayınlayanlara 40 bin 189 liraya kadar ceza kesileceğini duyurdu.

Tanju Özcan, 'Acımız henüz çok taze!' başlığı ile sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"Bolu Belediye sınırında araç giydiren siyasi partilerin araçlarından ilan reklam vergisi alınacak, parti binası önü ve seçim kurulunun izin verdiği yerler hariç, bayrak pankart vs asanlara, müzik yayınlayanlara 40.189 TL'ye kadar ceza tahakkuk edilecektir."


Seçim Sonuçları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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