Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki yangın faciası öncesinde belediye tarafından tespit edilen oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair akılmaz açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalında konuşan Özcan, 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facia öncesindeki raporun İtfaiye Müdürünün korktuğu dolayısıyla ilgili birimlere bildirilmediğini savundu.

"İTFAİYE MÜDÜRÜ KORKMUŞ OLABİLİR"

Canlı yayında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün "söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini" söyleyen Özcan, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim" dedi.

CEMAL ENGİNYURT SİNİRLENDİ

Programda Özcan'ın "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir" ifadesine Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, tepki gösterdi. Enginyurt, "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi? Adam korktuğu için 78 can gitti. Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken… Bir adamın korkusu yüzünden, bir adamın o denetimi bildirmesi gerekirken, yazık günah, 78 insan ölmüş. Yani korkulur mu... Allah'tan korkulur, kuldan korkulur mu?" diye konuştu.