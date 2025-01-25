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Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuk olduğu canlı yayında 78 kişinin can verdiği otel yangınına ilişkin, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir" ifadelerini kullandı. Özcan'ın bu sözlerine tepki gösteren Cemal Enginyurt "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi?" diyerek tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki yangın faciası öncesinde belediye tarafından tespit edilen oteldeki eksikliklerin neden bildirilmediğine dair akılmaz açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalında konuşan Özcan, 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facia öncesindeki raporun İtfaiye Müdürünün korktuğu dolayısıyla ilgili birimlere bildirilmediğini savundu.

"İTFAİYE MÜDÜRÜ KORKMUŞ OLABİLİR"

Canlı yayında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü'nün "söz konusu otelin yönetiminden korkmuş olabileceğini" söyleyen Özcan, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, 'Burası büyük bir işletme yarın beni karalıyorsun' diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir. Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta Sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim" dedi.

CEMAL ENGİNYURT SİNİRLENDİ

Programda Özcan'ın "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir" ifadesine Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, tepki gösterdi. Enginyurt, "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi? Adam korktuğu için 78 can gitti. Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken… Bir adamın korkusu yüzünden, bir adamın o denetimi bildirmesi gerekirken, yazık günah, 78 insan ölmüş. Yani korkulur mu... Allah'tan korkulur, kuldan korkulur mu?" diye konuştu.

Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHurifade:

Bunlar bir de ülke yönetecek…

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Haber YorumlarıEmrah null:

yine döndü tanju

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Haber YorumlarıVEFA:

İki satır dilekçe yazıp, altına raporu da ekleyip, Cumhuriyet Savcılığı'na bildirecektiniz. Yakalamışsın orada! Korku ne ya, bunun mazereti mi olur!.. İşte şimdi böyle uğraşır, durursunuz!..

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Haber Yorumlarıcafer vardar:

Cemal enginyurt bu açıklamayı bakanlıktan biri söyleseydi kıçını yırtarak bağırırdın

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Haber YorumlarıZulkarneyn :

Itfaiyenin başında yeğeni olduğu icin sacmaliyor böyle. Yazık. Ar, namus, şeref değerli kavramlar. Allah kimseyi eksikliği ile sınamasin.

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Haber Yorumlarıcumali inan:

Milletin parasıyla verilen konserde kafa sallayan, diğer zamanlarda Ekrem’in trenine bakıp möö’leyen nesilin seçtikleri

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Haber YorumlarıSerkan Diler:

belkide paradan korkuyor? biraz para gösterdilerse arkasana bakmadan kaçmış olabilir.

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Haber YorumlarıAyhan Kahraman:

Büyük Gaf yapmış Tanju Başkan bu sözü iktidar partisi iyi kullanır ,ihale Bolu belediyesi ve itfaye ekibinde kalır ,Tanju başkan ve itfaye müdürü görevden alınıp dosya kapanır..Nokta

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah ıslah etsin sizleri kimden korkmuş paralar cebe cukka olmuş anlaşılan korku ondan Tanju yeğenini boşuna koruma

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir gün nasrettin hoca eşeğini kapıya bağlayıp eve girmiş o sırada hırsız gelip eşeği çalmış komşuları hocaya kapıya eşek bağlanırmı sahip çıksaydın içeri alsaydın diye akıl üstüne akıl verip hocayı suçlamışlar hocada buna dayanamayım tamamda komşular hırsızın hiçmi suçu yok demiş burada hırsız malum köşeye sinmişler sesleri çıkmıyor hah tamam işte onlar

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