Tanju Özcan'ın canlı yayındaki sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, 2024 yılında adaylığımı koymayacağım

CHP'nin Bolu Belediyesi için yeniden aday gösterdiği Tanju Özcan'ın, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde söylediği sözleri akıllara geldi. Özcan, katıldığı bir televizyon programında "Şunu iddialı bir şekilde söylüyorum: Hayatımda hiç kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse, ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım." demişti.

CHP, 4'ü büyükşehir olmak üzere 10 ilde belediye başkan adaylarını duyurdu. CHP'den ihraç edilip daha sonra da affedilerek partiye dönen Tanju Özcan, Bolu'dan yeniden aday gösterildi. Özcan'ın, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi öncesindeki "Eğer Sayın Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse, ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım." sözleri ise yeniden akıllara geldi.

Bir önceki CHP yönetimine karşı değişim çağrısı yapan ve ilk önce partiden ihraç edilip sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şehrinden yeniden aday gösterildi.

Özcan'ın 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde, Haber Global'de katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler ise yeniden akıllara geldi.

"HAYATIMDA HİÇ KIVIRMADIM"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim yorumu olarak "Şunu iddialı bir şekilde söylüyorum: Hayatımda hiç kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse, ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

"ADAY OLDUĞUMU MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİM"

Öte yandan Başkan Özcan, sosyal medya hesabından adaylığıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına. Selam olsun, Atatürkçü, yurt severlere, ulus devletin teminatı Türk milliyetçilerine." dedi.