Tanju Özcan'dan bir iddialı çıkış daha! Bu kez kağıda yazıp imza attı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 canlı yayınında seçimleri kazanma ihtimali üzerine konuştu. Programda AK Partili Mehmet Metiner'le iddialaşan Özcan, Bolu'da seçimi kazanamazsa siyaseti bırakacağını söyledi.

"SEÇİMİ KAZANAMAZSAM SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Bu söz üzerine Metiner, Özcan'dan yazılı taahhüt istedi. Özcan, canlı yayında bir kağıda "Yerel seçimi kazanamazsam siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmıyorum" yazdı ve imzaladı.

"TANJU ÖZCAN'I EMEKLİ EDİN"

Yazılı kağıdı eline alan Metiner, "Bundan sonra da kıvırırsa bilesiniz ki siyasette sözün hiçbir anlamı yok hatta yazılı metnin bir anlamı yoktur. Bolu halkına sesleniyorum. Tanju Özcan'ı lütfen emekli edin" dedi.

DAHA ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ UNUTMUŞTU

14 Mayıs seçimleri öncesi de iddialı bir çıkışa imza atan Özcan, "Hiç hayatımda kıvırmadım. Hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım" demişti. Ancak Özcan, verdiği bu sözü unutarak yeniden aday olmuştu.