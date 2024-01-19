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Tanju Özcan'dan bir iddialı çıkış daha! Bu kez kağıda yazıp imza attı

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"Erdoğan kazanırsa aday olmayacağım" sözünü unutup yeniden aday olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, canlı yayında iddialı bir çıkışa daha imza attı. Yerel seçimleri kaybederse siyaseti bırakacağını ifade eden Özcan, bu sözlerini kağıda yazıp bir de imza attı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 canlı yayınında seçimleri kazanma ihtimali üzerine konuştu. Programda AK Partili Mehmet Metiner'le iddialaşan Özcan, Bolu'da seçimi kazanamazsa siyaseti bırakacağını söyledi.

"SEÇİMİ KAZANAMAZSAM SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Bu söz üzerine Metiner, Özcan'dan yazılı taahhüt istedi. Özcan, canlı yayında bir kağıda "Yerel seçimi kazanamazsam siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmıyorum" yazdı ve imzaladı.

"TANJU ÖZCAN'I EMEKLİ EDİN"

Yazılı kağıdı eline alan Metiner, "Bundan sonra da kıvırırsa bilesiniz ki siyasette sözün hiçbir anlamı yok hatta yazılı metnin bir anlamı yoktur. Bolu halkına sesleniyorum. Tanju Özcan'ı lütfen emekli edin" dedi.

DAHA ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ UNUTMUŞTU

14 Mayıs seçimleri öncesi de iddialı bir çıkışa imza atan Özcan, "Hiç hayatımda kıvırmadım. Hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse seçilme şansım yüzde yüz bile olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayacağım" demişti. Ancak Özcan, verdiği bu sözü unutarak yeniden aday olmuştu.

Haberler.com / İsmail Elal - Politika

Tanju Özcan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

SMMM:

ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI BİLE YERİ GELİNCE SÖZÜNDEN DÖNÜYOR TANJU ÖZCANIN DÖNMESİ ZORUNUZA MI GİTTİ.

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Mehmt Alkan:

Cumhurbaşkanı bunun gibi neyi söz verdi de yapmadı 1 adet söyler misin?

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Sami İşgören:

fırıldak tanju:))

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Gamer Amca Tv:

söz vermek baska birsey vermeye benzemez

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Onur Yener:

LGBT ile iş tuta tuta dönmekte uzmanlaşmışlar...

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Mehmet AÇIKGÖZ:

hiç bir vaadini yerine getirmeyenlerin söz veriyorum demesei ne kadar önemli ki haber oluyor.....

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Mehmet AÇIKGÖZ:

hiçbir vaadini yerine getirmeyenlerin "söz veriyorum" demesi ne kadar dikkate alınmalı acbaa.....

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Goethegitme:

Bakın benim Sözüme güvenilmez,o sebepten kağıda yazdım demiş,kendini bilmekte iyi birşey

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Mehmet Vatandaş:

bize 22 senedir ne sözler verildi ama balık hafızalılar hatırlamaz:))

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