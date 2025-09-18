Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş'te Oda Başkanları ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş ilçesinde oda başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Öğretmenevi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda Osmanağaoğlu, oda başkanları ve muhtarların taleplerini dinledi.

Osmanağaoğlu yaptığı konuşmasında "Bugün buraya geliş gayemiz biz az konuşalım oda başkanlarımız, kıymetli muhtarlarımız onlar bize söylesinler biz de onlardan aldığımız emaneti İzmir'de, Ankara'da bakanlıklarda takip edelim diye ben az konuşacağım. Biz her muhtardan aldığımız emanetleri bakanlıklara yazıyla bildirmişiz, bu yazıları muhtarlarımıza da gönderdik. Ödemiş'in ve Ödemişlilerin emrinde olduğumu buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Osmanağaoğlu, toplantının ardından ilçede çeşitli ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdi.