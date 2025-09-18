Haberler

Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş'te Oda Başkanları ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş'te Oda Başkanları ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş ilçesinde düzenlenen toplantıda oda başkanları ve muhtarların taleplerini dinleyerek, sorunlarını bakanlıklara ileteceklerini belirtti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş ilçesinde oda başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Öğretmenevi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda Osmanağaoğlu, oda başkanları ve muhtarların taleplerini dinledi.

Osmanağaoğlu yaptığı konuşmasında "Bugün buraya geliş gayemiz biz az konuşalım oda başkanlarımız, kıymetli muhtarlarımız onlar bize söylesinler biz de onlardan aldığımız emaneti İzmir'de, Ankara'da bakanlıklarda takip edelim diye ben az konuşacağım. Biz her muhtardan aldığımız emanetleri bakanlıklara yazıyla bildirmişiz, bu yazıları muhtarlarımıza da gönderdik. Ödemiş'in ve Ödemişlilerin emrinde olduğumu buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Osmanağaoğlu, toplantının ardından ilçede çeşitli ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Politika
Sık sık maden suyu içenler dikkat! Uzmanlardan uyarı geldi: Faydası kadar zararı da çok

Sık sık maden suyu içenler dikkat! Faydası kadar zararı da çok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Eğribayat'tan paylaşım: Özür dilerim

Fenerbahçeli yıldızdan gece yarısı paylaşımı: Özür dilerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.