29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Taksim Meydanı'nda geleneksel çelenk bırakma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri törene katıldı.

- Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi tören düzenlendi

İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Taksim Meydanı'nda geleneksel çelenk bırakma töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Tören çelenk bırakılması ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. Törenin son bulmasının ardından protokol üyeleri Taksim'den ayrıldı.