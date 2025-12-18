Tahliye vaadiyle vurgun iddiası! Dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanıkları cezaevinden çıkarma vaadiyle ailelerden menfaat temin eden iki şüpheli hakkında dava açtı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tutuklu şahısları tahliye ettirme vaadiyle menfaat temin edenlere yönelik dava açıldı.

İKİ KİŞİYE DAVA AÇILDI

İddianameye göre şüpheliler A.D. ve olay tarihinde polis memuru olarak görev yapan H.K., fikir birliği içerisinde hareket ederek 2020/7486 sayılı soruşturma dosyasında tutuklu bulunan şahısların yakınlarıyla iletişime geçti. Şüphelilerin, adliyede görevli Cumhuriyet savcılarını tanıdıklarını ve bu kişiler aracılığıyla tahliye sağlayabileceklerini iddia ederek mağdurlardan menfaat sağladıkları belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle: "Şüpheliler A.D. ve o dönem polis memuru olan H.K.'nın aynı eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/7486 sayılı dosyasında tutuklanan şahısları, adliyede tanıdıkları Cumhuriyet savcıları aracılığıyla tahliye ettirecekleri bahanesiyle, bu şahısların yakınlarından menfaat temin ederek kişisel verileri ele geçirdikleri ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri 02.10.2021 kayıt tarihli olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 136/1, 158/2 ve 285/2. maddeleri gereğince "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma, Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından yürütülen soruşturma neticesinde şüpheliler A.D. ve H.K. hakkında 18.12.2025 tarihinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır."