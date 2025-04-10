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Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak

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İmamoğlu protestolarında tutuklanan ve bugün hakkında verilen kararla tahliye edilen 22 yaşındaki Berkay Gezgin, yaptığı ilk açıklamada "Siz mücadelenizi verdiğiniz için şu anda biz buradayız. Çok sağolun. Ekrem Başkan'ı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte tutuklanan "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, serbest bırakıldı.

TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Tutuklanmasının ardından CHP PM üyeliğine seçilen Berkay Gezgin, tahliye edilmesi sonrası Marmara Cezaevi önünde konuştu. Berkay Gezgin, "Mücadeleyi siz de biz içerdeyken dışarda sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz" dedi.

Gezgin ayrıca "Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadelenizi verdiğiniz için biz şu anda buradayız. Çok sağ olun. Ekrem Başkan'ı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

NE OLDU?

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrencilerden 102'si hakkında tahliye kararı verdi. Dün akşam da 25 genç cezaevinden tahliye edilmişti. Böylelikle Son 24 saatte 127 öğrenci hakkında tahliye kararı verilmiş oldu.

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Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuRii:

boş yapıyor, allah boy vermiş, başka birşey yok! alın yönetime bunuda hayatı kurtulsun! bi bitmediniz

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

tipini silkelediğim

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Yavrum,Ekrem başkandan önce çalınan paraları bir çıkarın,daha rakam bile belli olmadı.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Troller çıkmış yine meydane hepsi de birbirinden merdane

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Haber YorumlarıVatandaş:

maaş işliyor belli

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Haber Yorumlarıh7krbh9chc:

Siz çalarken bir şey yok değil mi, ben helal etmiyorum hakkı mı İmamoğlu’na

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