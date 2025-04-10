Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte tutuklanan "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin, serbest bırakıldı.

TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA

Tutuklanmasının ardından CHP PM üyeliğine seçilen Berkay Gezgin, tahliye edilmesi sonrası Marmara Cezaevi önünde konuştu. Berkay Gezgin, "Mücadeleyi siz de biz içerdeyken dışarda sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz" dedi.

Gezgin ayrıca "Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadelenizi verdiğiniz için biz şu anda buradayız. Çok sağ olun. Ekrem Başkan'ı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

NE OLDU?

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrencilerden 102'si hakkında tahliye kararı verdi. Dün akşam da 25 genç cezaevinden tahliye edilmişti. Böylelikle Son 24 saatte 127 öğrenci hakkında tahliye kararı verilmiş oldu.