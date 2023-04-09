Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili aday oldu

CHP'nin bugün YSK'ya teslim edeceği milletvekili aday listeleri netleşmeye başladı. Buna göre geçtiğimiz ay CHP'ye katılan Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi İstanbul 3. bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti.

İSTANBUL'DAN ADAY GÖSTERİLDİ

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde siyasi partilerin vekil aday listelerini bugün YSK'ya teslim etmesi gerekirken; Elçi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara kulislerinde yer alan bilgiye göre Türkan Elçi İstanbul 3. bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüşmüştü. CHP lideri partiye katılan Türkan Elçi'ye rozetini bizzat takmıştı.