Suudi Veliaht Prensi Selman yarın Mısır’ı ziyaret edecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yarın Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.

Görüşmede Husi saldırılarının, bölgesel gelişmelerin ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı