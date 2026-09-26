Suudi koalisyonu, Khamis Mushait ve Riyad'a yönelik füze ve İHA'ları engelledi

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Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine doğru fırlattığı balistik füzenin ve Riyad bölgesine ateşlediği insansız hava araçlarının engellenip imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam ediyor. Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Husiler'in Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine doğru ateşlediği balistik füzeyi ve Riyad'a fılattığı 2 insansız hava aracının savunma sistemleri tarafından engellenip imha edildiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı