"Suriyelileri göndermeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu.

"GERİ DÖNÜŞLERİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Geçtiğimiz ay "Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda rejimin bomba ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Suriye ve Irak'ın terörden arındırılması için adım atmaktan çekiyoruz. PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"HER MASUMLA BİRLİKTE İNSANLIK DA ÖLÜYOR"

Ramazan ayının Müslümanlar için buruk geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Tabii diğer insani dramlar, Yemen, Somali, Libya, Afganistan, Filistin ve Suriye'de milyonlarca masum insan bir Ramazan ayını daha buruk geçiriyor. Tedbir alınmadığı, yardım eli uzanmadığı, bir dilim ekmek bulamadığı için ölen her bir masumla birlikte insanlık da ölüyor." ifadelerini kullandı.