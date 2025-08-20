Suriye'ye Pasaportla Geçiş Süreci Başladı
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci çerçevesinde Suriye'ye pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurdu. Türk vatandaşları ve 3. ülke vatandaşlığına sahip Suriye'liler, belirli hudut kapılarından geçiş yapabilecek.
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda Suriye'ye pasaportla geçiş sürecine başlanıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı X hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş-çıkış yapabilecektir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika