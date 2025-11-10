Suriye ve ABD Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin Görüşme

Suriye Devlet Başkanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra ortak ilgi alanlarına sahip bazı bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını açıkladı.

Suriye Devlet Başkanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığını belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ve bu ilişkilerin güçlendirilmesi ile ortak ilgi alanlarına sahip bazı bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı aktarıldı. - ŞAM